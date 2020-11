Cristian Diaconescu (PMP) propune un audit independent în cazul sistemului sanitar din România Cristian Diaconescu, prim-vicepresedinte al PMP si candidat la Senat, s-a pronuntat marti pentru un audit independent al sistemului sanitar din Romania, pe baza caruia sa se treaca la un program rapid de redresare a problemelor cu care se confrunta sistemul.



"O reforma a sistemului sanitar este un proces lung, presupune nu numai vointa politica, dar si un anume tip de investitie. Din acest punct de vedere, astazi, intr-un moment de criza, trebuie adoptate masuri si luate decizii care sa se aplice foarte rapid: un audit independent al sistemului sanitar din Romania", a precizat Diaconescu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

