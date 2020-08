Stiri pe aceeasi tema

- El a amintit ca "Malmkrog" a avut premiera in Franta "in sali de cinema, fara distantare sociala si fara masca". La Cluj-Napoca, filmul a fost proiectat in cadrul Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), in aer liber, in curtea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.…

- Regizorul Cristi Puiu a declarat vineri noaptea, la proiectia in avanpremiera nationala a celui mai nou film al sau, "Malmkrog", ca este "inuman" ca spectatorii sa priveasca un film de 200 de minute purtand masca de protectie pe fata.

- Regizorul Cristi Puiu a declarat vineri noaptea, la proiectia in avanpremiera nationala a celui mai nou film al sau, "Malmkrog", ca este "inuman" ca spectatorii sa priveasca un film de 200 de minute purtand masca de protectie pe fata, potrivit Agerpres.El a amintit ca "Malmkrog" a avut premiera…

- Regizorul roman, Cristi Puiu, a vrut sa dea o lecție de moralitate cinefililor inainte de ecranizarea filmului Malkrog, afirmand ca este inuman sa te uiți la o proiecție de 200 minute cu masca de protecție pe figura. "Daca maine o sa va ceara sa mergeți in maini, credeți-ma, o sa mergeți in maini",…

- Primarul Emil Boc recomanda purtarea mastii in Cluj-Napoca si in aer liber, in spatiile aglomerate, in conditiile in care la nivelul orasului nu au fost luate alte masuri de restrictie, cum s-a intamplat in alte zone.

- Dan Petrescu a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și a fost internat in spital la Cluj. Ulterior testele au indicat ca nu are coronavirus in contradicție cu testele de la Regina Maria.El nu va sta pe banca ”feroviarilor” la meciul de marți seara, pentru ca mai are unele probleme. Unii cred ca antenorul…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi dupa-amiaza, o serie de controale in trafic pe raza municipiului Cluj-Napoca."La data de 16 iulie a.c., in intervalul orar 17.00-19.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca impreuna cu Secțiile 1-7 Poliție au desfașurat o acțiune punctuala…

- În prima zi de stare de alera, un avocat în Baroul Cluj a purtat pentru câteva momente o cagula, pe holul Cuții de Apel Cluj. Gestul a venit în semn de protest fața de masurile luate de instanțe, pe care le considera exagerate. Potrivit clujust.ro, în Palatul…