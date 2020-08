Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Cristi Puiu este in juriul Festivalului de Film de la Veneția, prezidat de actrița Cate Blanchett. Organizatorii evenimentului care va avea loc intre 2-12 septembrie au anunțat membrii juriului principal: Joanna Hogg, regizorul britanic al filmului „The Souvenir”, Christian Petzold, regizorul…

- Actrita franceza Ludivine Sagnier, regizorii roman Cristi Puiu si german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, regizoarea britanica Joanna Hogg si austriaca Veronika Franz, vor alcatui juriul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, prezidat de actrita…

- Actrita franceza Ludivine Sagnier, regizorii roman Cristi Puiu si german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, regizoarea britanica Joanna Hogg si austriaca Veronika Franz, vor alcatui juriul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, prezidat de actrita…

- Campioana Frantei, PSG, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 9-0 (5-0), echipa din liga a doua Le Havre, intr-un meci amical, potrivit news.ro.Icardi '8, '19, Neymar '21, '43 (p), Mbappe '29, Gueye '50, Sarabia '52, '60, Muniga '59 au marcat cele noua goluri in doar o ora de joc.Acesta…

- Meciul amical Le Havre - PSG, programat duminica, de la ora 20.00, este primul cu spectatori in tarile cu fotbal dezvoltat, Spania, Italia, Germania, Marea Britanie si Franta, dupa interzicerea fanilor pe arene din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza RMC Sport.

- Guvernul din Marea Britanie a intocmit o lista cu 59 de țari considerate a avea risc redus. Romania nu și-a gasit loc printre acestea. Pentru persoanele care vin din cele 59 de țari, izolarea nu va fi necesara la sosirea in Anglia. Ceea ce inseamna ca romanii care vor merge acolo dupa data de 10 iulie…

- Aproape 1,3 milioane de romani s-au intors in tara in ultimele doua luni, determinati, in cea mai mare parte, de pierderea locurilor de munca pe care le aveau in tari precum Spania, Italia, Marea Britanie sau Germania. O statistica realizata de eJobs Romania arata ca aproape 1,3 milioane de…

- Consumatorii europeni sunt mai preocupați de sanatate decat de problemele financiare și de cele legate de locul de munca, in contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, potrivit studiului Deloitte State of Consumer Tracker, respondenții fiind ingrijorați in principal pentru sanatatea familiei…