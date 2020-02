Cristi Puiu, cel mai bun regizor la secţiunea "Encounters" pentru "Malmkrog" de la Berlinala 2020 Regizorul roman nu a fost prezent la gala de premiere a Berlinalei. Actorul Frederic Schulz-Richard a urcat pe scena pentru a primi trofeul. Acesta este al doilea premiu pe care Cristi Puiu il primeste la Berlin, dupa Ursul de Aur pentru scurtmetraj la editia din 2004 („Un cartus de kent si un pachet de cafea”). „Malmkrog”, al saselea lungmetraj al lui Cristi Puiu, a deschis noua sectiune a festivalului aflat la a 70-a editie. Scenariul „Malmkrog” este scris de Cristi Puiu, dupa „Trois entretiens”, un text al filozofului rus Vladimir Soloviov, iar imaginea este semnata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

