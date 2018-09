Stiri pe aceeasi tema

- Se vede in fotografii, o spun și cei din jur: Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt mai fericiți ca oricand. Iar motivul nu e doar ca se bucura unul de altul, ci la mijloc ar mai fi o veste mare. Nu puțini au fost cei care au lansat zvonul ca Valentina Pelinel ar fi insarcinata, ca un nou copil ar…

- Cristi Borcea și Valentina Pelinel au fost plecati departe de ochii curioșilor, sa se bucure din plin de intimitate. "Am fost plecati in Italia, in sudul Frantei si in Grecia. Ea e luata de cinci ani. Noi in fiecare luna sarbatorim cate ceva. Avem multe surprize. O sa venim cu surpriza la…

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea au vorbit pentru prima oara despre nunta, in cadrul emisiunii de la Antena 1. Este pentru prima oara cand cei doi dau detalii din viața lor de familie. Sunt mai fericiți ca niciodata și au planuri mari și frumoase impreuna. Lina trecute, omul de afaceri Cristi Borcea…

- Valentina Pelinel și-a luat fiul la un curs de machiaj. Vedeta a facut un selfie, iar imaginea a fost postata pe contul de socializare. Comentariile au curs lanț, iar internauții nu s-au sfiit sa spuna ca Milan seamana perfect cu mama și prea puțin cu tatal lui, Cristi Borcea. Chiar daca Mila are din…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, Cristi Borcea și Valentina Pelinel au fost in Italia, iar acum se relaxeaza in Grecia. Blonda radiaza la brațul lui Borcea, dupa cum se observa din cea mai recenta fotografie de vacanța pe care aceasta a publicat-o pe rețelele de socializare. Fanii…

- Povestea incredibila a unei familii de miliardari din SUA. Ea a ramas insarcinata cu gemeni, in Europa la aproape 45 de ani, dupa un numar de 14 fertilizari in vitro eșuate in SUA. Succesul a venit din prima, in Grecia, dupa intinerirea ovarelor. In SUA, insa, i s-a refuzat terapia obligatorie și a…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au luat vacanța și petrec in compania unor prieteni foarte apropiați și departe de ochii curioșilor. Omul de afaceri Cristi Borcea și-a luat iubita, Valentina Pelinel, și au plecat departe de ochii curioșilor, sa se bucure din plin de intimitate. Destinația aleasa…

- Reintorși in țara pentru a-și revedea familia și prietenii, Raluca și Walter Zenga se pregatesc de o vacanța ce urmeaza sa se intinda pe o luna și jumatate. Deși locuiește in Dubai, Raluca Zenga ar vrea sa se mute in America, insa deocamdata pune pe primul plan cariera soțului ei și necesitațile celor…