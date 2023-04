Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva ore, Monica Odagiu a lovit mortal un barbat in varsta de 35 de ani. Acum, celebra actrița a facut primele declarații, dupa ce a lovit pietonul pe o strada din București. Iata ce spune vedeta despre cumplitul accident!

- Sarah Dumitrescu, Fiica Anamariei Prodan, a fost implicata intr-un accident rutier, care a rezultat in distrugerea bolidului sau de 80.000 de euro. Iar acum, la cațiva ani dupa incident, fiica impresarei a oferit primele detalii despre acesta.

- Cristi Borcea a dezvaluit de curand cum a fost afectat de anii petrecuți dupa gratii și cum și-a lasat timpul din inchisoare amprenta asupra sanatații sale. Motivul pentru care afaceristul a marturisit ca ajunsese sa planga.

- A facut-o celebra, iar acum spune "adio". Gina Pistol a oferit și primele declarații, dupa ce și-a anunțat retragerea din televiziune. Motivul a fost unul clar. Vedeta vrea sa petreaca mai mult timp alaturi de familie, și mai ales de micuța Josephine. Ce declarații a facut Gina Pistol, in urma cu puțin…

- Liviu Kevin, fostul iubit al lui Dodo și totodata tatal copilului ei, a fost arestat in Germania. Barbatul și-a petrecut ultimele doua luni și jumatate in arest, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro spune motivul pentru care a trebuit sa stea dupa gratii. Abia ce a ieșit in urma cu doua zile și e…

- Dupa ce a fost implicat din nou intr-un accident rutier, Selly a facut declarați despre ce s-a petrecut de fapt. Vloggerul a fost filmat la locul accidentului de un internaut care a postat totul pe o rețea de socializare.

- Astazi a fost o zi mare pentru Ana Morodan, care a calcat pragul medicului estetician pentru a-și face intervenția pe care și-a dorit-o de foarte mult timp. Imediat cum a gasit timp pentru ea, Ana Morodan a mers și și-a facut lipoaspirație. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va…