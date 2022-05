Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Cristi Berea sustine ca Florin Citu are un comportament politic straniu, dupa ce in urma cu un an a contribuit decisiv la ruperea coalitiei PNL-USR, iar acum vede posibila o noua colaborare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Fiecare om politic primește cate un șoc, dar Florin Cițu are capacitatea sa-și revina”, spune Marcel Ciolacu, dupa ce fostul premier a apreciat ca vor fi introduse impozitarea progresiva pentru populație și suprataxarea companiilor.

- Senatorul USR Cristi Berea sustine ca Florin Citu nu a stiut pana in ultimul moment ca va fi schimbat de la sefia PNL, el precizand ca PNL nu e condus de Nicolae Ciuca, ci "de cei patru prim-vicepresedinti si de Cotroceni". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politic Senatorul PSD Danuț Cristescu a deschis un nou cabinet parlamentar, la Videle aprilie 8, 2022 10:25 Unul dintre cei mai activi parlamentari de Teleorman, senatorul PSD de Teleorman Danuț Cristescu a mai deschis un cabinet parlamentar, la Videle, unde, atunci cand nu poate fi prezent personal,…

- Daca PNL ajunge la Congres, unde sa fie executat politic Florin Cițu, acest partid va cobori in sondaje de la 16 la suta, cat are acum, pana la 10 la suta sau chiar mai jos, estimeaza gazetarul Cristian Tudor Popescu. El atrage atenția, de altfel, ca nu Florin Cițu este important pe plan politic acum,…

- Senatorul USR Cristi Berea sustine, referindu-se la afirmatia sefului PSD Marcel Ciolacu privind posibilitatea declararii starii de urgenta pe zona de energie, ca mai bine s-ar declara "stare de nervozitate" in coalitia de guvernare, din cauza declaratiilor "razboinice" ale liderilor PSD si PNL,…

- Florin Cițu, președintele PNL, afirma ca este nevoie de sancțiuni dure impotriva lui George Simion, dupa ce liderul AUR l-a agresat fizic pe ministrul energiei, Virgil Popescu, la tribuna parlamentului. Cițu acuza USR ca a legitimat AUR, incidentul cu Virgil Popescu fiind al doilea de acest gen,…

- Senatorul PSD Florian Bodog a infirmat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ar exista o campanie online din PSD indreptata impotriva presedintelui PNL Florin Citu. Bodog a precizat ca ”exista de ambele parti oameni care sunt nemultumiti de aceasta alianta”. ”Incepem sa ii identificam pe…