- Criptomoneda Squid, al carei nume a fost inspirat de serialul Squid Game de la Netflix, este o mare „țeapa”, lansata de niște escroci anonimi, care au disparut cu 2,1 milioane de dolari. Așa zisa criptomoneda a avut parte de o publicitate atat de mare, incat a crescut saptamana trecuta cu 75.000%, ajungand…

- Serialul Netflix “Squid Game”, despre un turneu mortal in care adulții joaca jocuri pentru copii in speranța de a caștiga un premiu mare in bani, are acum propria sa marca de criptomoneda care s-a lansat cu o creștere uriașa a prețului, scrie CNBC. SQUID se tranzacționeaza la 2,22 dolari, in creștere…

- Povestea din popularul serial “Squid Game”, difuzat de Netflix, se pare ca nu este atat de departe de realitatea pe care traiesc in fiecare zi sud-coreenii. Serialul “Squid Game” spune povestea unui grup de 456 de sud-coreeni care, sub povara unor datorii uriașe, participa la un turneu de jocuri pentru…

- Serialul „Squid Game” se bucura de un succes rasunator, ajungand sa fie in trend nu numai pe Netflix, ci și pe alte platforme precum TikTok sau Twitter. Insa pentru ca jocurile din serial ar putea fi imitate, școlile au inceput sa trimita scrisori de avertizare. Astfel, un consiliu din sudul Angliei…

- Bitcoin a ajuns duminica la 50.000 de dolari, maximul ultimelor 3 luni, potrivit CNBC. Moneda digitala a crescut peste acest nivel in jurul orei 22:40. ET duminica, conform datelor CoinDesk, citate de FinancialInteligence ..Valoarea intregii piețe a criptomonedelor s-a ridicat duminica la peste 2,14…

- Transferul starului argentinian, Lionel Messi, la clubul francez Paris St. Germain a inclus si plati in criptomoneda fanilor clubului, potrivit unei surse apropiate tranzactiei, citate de Reuters. PSG a declarat ca monedele incluse in pachetul de bun venit au fost furnizate de Socios.com, furnizorul…