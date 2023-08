Stiri pe aceeasi tema

- UCIGAȘ… Crima de la Poienești are, in sfarșit, o cauza probabila ce va fi verificata, in amanunt, de catre procurorii criminaliști. Batranul de 79 de ani a murit pentru ca intervenit sa-și apere fosta nora de furia criminalului. Suparat pe femeie, Nictor Bica Andrei Catalin s-a inarmat cu un par și…

- TEMPORAR… Incepand de azi, șefia Poliției Municipiului Vaslui a fost preluata de cms. de poliție Vulpescu Alexandru Ciprian, șeful Biroului de Poliție Rutiera Vaslui. Acesta era imputernicit adjunct, insa a fost trecut ca principal la butoane, intrucat șeful de facto al instituției, comisarul-șef Catalin…

- DECIZIE… Dupa ce au respins, rand pe rand, contestațiile formulate prin aparatorii aleși, magistrații au decis competența materiala și teritoriala a Tribunalului Vaslui pentru a soluționa dosarul penal deschis pe numele afaceristului Marius Chariton și a primarului comunei Poienești, Valeriu Caragața.…

- INCENDIU… Pompierii vasluieni și Punctul de Lucru Ivanești au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din localitatea Fundu Vaii, comuna Poienești. La sosire echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu…

- VIAȚA BATE FILMUL!… Șeful IPJ Vaslui, comisar șef Dan Pelin, este cunoscut deja ca un șef atipic, deși se afla de puțin timp in fruntea Inspectoratului. Comisarul șef și-a facut un obicei din a-și parasi scaunul comod din birou și de a merge la acțiuni, in strada, alaturi de subalternii sai. Asta s-a…

- INTEGRI ȘI SERIOȘI… Șeful IPJ Vaslui, cms. șef Dan Pelin, care se afla pe 2 iulie in zona Barlad, impreuna cu mai mulți polițiști la o acțiune de supraveghere, indrumare și control, a traficului rutier, a dat dovada de integritate și profesionalism pur! A observat pe drumul european DE 581, in localitatea…

- APRECIAT… Critici aspri ai sefilor Inspectoratelor Judetene de Politie din toata tara, reprezentantii Sindicatului Politistilor din Romania „Diamantul” si-au mai indulcit discursul cand a venit vorba de Dan Pelin, inspectorul-sef al IPJ Vaslui. Desi nu are mult timp de cand a preluat fraiele institutiei,…

- PLECARE… Instalat la conducerea IPJ Vaslui la inceputul lunii mai, comisarul-șef Dan Pelin se pare ca nu prea s-a adaptat cu județul nostru, așa ca a ales sa se intoarca la Galați, orașul de unde a venit. Inspectoratul General al Poliției Romane a organizat, miercuri, 7 iunie, concurs pentru ocuparea…