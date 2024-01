Criminalul celor două românce UCISE în Italia a fost reținut. Acesta ar fi tot român Un tanar in varsta de 24 de ani a fost reținut pentru uciderea celor doua romance gasite fara suflare noaptea trecuta, in case diferite in Naro, comuna din Sicilia. Presa italiana scrie ca individul acuzat de dubla crima este tot roman și s-ar numi Omar Edgar Nedelkov. Barbatul de 24 de ani este unul dintre cei doi suspecți audiați de autoritați. Dupa audieri, acesta a fost reținut. Cele doua cadavre au fost gasite de catre pompieri, care au intervenit pentru a stinge un incendiu pe aleea Avenia. Acolo a fost descoperit corpul carbonizat al primei victime. La scurt timp, cea de-a doua victima… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

