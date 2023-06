Criminalul care a ucis o fetiță de 12 ani în sectorul 4, arestat în Olanda Marcel Ilie Șerbuc, barbatul suspectat de uciderea fetitei de 12 ani al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea, in sectorul 4 din București, a fost capturat de autoritațile olandeze. Acesta a fost reținut in urma cooperarii dintre Poliția Romana și autoritațile din Regatul Țarilor de Jos, in cadrul unei operațiuni ENFAST. Marcel Ilie Șerbuc, in varsta de 37 de ani, era urmarit la nivel internațional, pentru omor. Acesta va fi audiat de catre un procuror olandez, dupa care va fi extradat in Romania. Citeste si Suspectul in cazul fetiței ucise și ascunse in canapea, din Sectorul 4, a mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

