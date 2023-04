Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul pro-rus al peninsulei anexate Crimeea, Serghei Aksionov, a declarat marti, 11 aprilie, ca au fost luate toate masurile pentru a face fata unei ipotetice contraofensive a fortelor armate ucrainene, transmite EFE și Agerpres. ”Consider ca decizia de a construi linii defensive in Crimeea si…

- Presedintele Volodimir Zelenski spune ca Ucraina nu va renunta la obiectivul de a recupera intregul teritoriu ocupat de rusi, inclusiv Crimeea, anexata ilegal in 2014. In acelasi timp, ministrul Apararii spune ca orice negociere va avea loc doar cu viitorul lider al Rusiei.

- Apararea aeriana rusa a doborat o racheta trasa din Ucraina deasupra portului Feodosia din Crimeea, situat pe coasta de sud a peninsulei, a anuntat Serghei Aksionov, guvernatorul prorus al regiunii, relateaza CNN. Un consilier al lui Aksionov a precizat ca fragmente racheta distrusa din explozie au…

- Fortele antiaeriene ruse au doborat o racheta deasupra orasului Feodosia, in Crimeea ocupata, a informat sambata, 8 aprilie, guvernatorul peninsulei ucrainene anexate, Serghei Aksionov, transmit EFE si Agerpres . ”O racheta lansata din Ucraina a fost doborata deasupra Feodosia”, a scris acesta pe Telegram,…

- Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre viitorul Crimeei daca forțele sale vor ajunge la granița peninsulei ocupate de Rusia, a declarat un consilier de rang inalt al președintelui Volodimir Zelenski, relateaza Financial Times.

- Marina rusa a respins miercuri dimineata un atac cu drone asupra portului Sevastopol, in peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal in 2014 de Moscova, si care este principala baza a Flotei ruse din Marea Neagra, a anuntat guvernatorul acestui oras, Mihail Razvojaiev, citat de

- Guvernatorul instalat de Rusia in orasul Sevastopol din Crimeea a declarat luni ca apararea antiaeriana rusa a doborat zece drone in apropierea orasului, in ceea ce al a numit un ''atac ucrainean esuat'', potrivit Agerpres.