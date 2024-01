Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 67 ani a fost retinut de politisti dupa ce si ar fi ucis sotia mai tanara cu 30 ani decat el, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Neamt.Crima a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in locuinta celor doi din localitatea Dobreni.Din primele cercetari a rezultat…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei patru copii, in apropiere de Paris, susținand ca „a auzit voci” care ii spuneau sa „faca rau”, a declarat joi procurorul Jean-Baptiste Bladier, citat de AFP, potrivit hotnews.ro .

- Un barbat din Brașov și-a gasit – vineri seara – soția carbonizata in curtea casei, iar pe fiica moarta in casa, cu urme de strangulare.... The post Descoperirea șocanta a unui barbat din Brașov: și-a gasit soția carbonizata și fiica strangulata. Ipoteza polițiștilor: crima urmata de sinucidere appeared…

- Un gest șocant a avut loc, in urma cu puțin timp, in Ruse. Un roman și-a impușcat cu sange rece iubita, iar mai apoi a recurs la un gest necugetat. Acesta a fost gasit, in cele din urma, fara viața in mașina familiei. Polițiștii au pornit o ancheta interna.

- O crima șocanta a ingrozit o comunitate din Olt. Un barbat a fost decapitat de prietenul de bautura, iar capul i-a ajuns intr-o toaleta. Oamenii legii fac cercetari in acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru omor. Cei doi petreceau mult timp impreuna. Criminalul il gazduia adesea pe barbatul…

- Un barbat este acuzat de uciderea soției sale in varsta de 33 de ani. Dupa ce i-a luat viața, individul ar fi pozat trupul neinsuflețit și ar fi postat imaginile pe internet. La teribila crima ar fi fost martori și cei doi copii ai cuplului. Un barbat din Bistrita este cercetat de catre politisti, fiind…

- Un barbat i-a dat foc unei femei, in scara unui bloc din București, dupa ce a stropit-o cu benzina. Cumplitul eveniment s-a produs in aceasta... The post Crima șocanta in București! Un barbat i-a dat foc unei femei, dupa ce a stropit-o cu benzina appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- O crima a șocat Italia! Un roman a omorat un alt roman, iar mai apo l-a ”plimbat” pe scuter prin zona in care s-a produs tragedia. In cele din urma, l-a abandonat pe un camp. Trupul neinsuflețit a fost gasit de polițiști, iar acesta și-a primit sentința finala.