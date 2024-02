Crimă oribilă la Timișoara: un tânăr a fost ucis în plină stradă printr-o înjunghiere direct în inimă Crima in Timișoara - Miercuri seara, in cartierul Fabric, un tanar a fost ucis in plina strada printr-o injunghiere direct in inima, iar agresorul a reușit sa se sustraga vederii. Un trecator l-a descoperit cazut la pamant, intr-o balta de sange, pe strada Caprioarei, și a sunat de urgența la numarul 112 pentru a solicita ajutor. Apelul la poliție a fost facut la ora 22 și cazul este acum preluat de parchet. Echipajul de pe Ambulanța a ajuns rapid la locul atacului, dar medicii nu au putut sa mai faca nimic pentru tanarul in varsta de 28 de ani, declarand decesul acestuia. Conform primelor informații,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

