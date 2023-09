Crimă oribilă la Timișoara! Un bărbat și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc O femeie din Timisoara a murit, dupa ce sotul ei a stropit-o cu benzina si apoi i-a dat foc, in urma unui conflict. Barbatul initial nu si-a recunoscut fapta, insa dupa ce sotia lui a murit, le-a spus politistilor cum s-a intamplat incidentul. Acesta a fost arestat preventiv. Cei doi au divortat in urma cu mai multa vreme, dar recent s-au impacat si locuiau in Timisoara, in cartierul Ronat. In urma cu cinci zile a izbucnit un conflict intre cei doi, iar barbatul a stropit-o pe femeie cu benzina, a apins o bricheta si i-a dat foc. In urma ranilor, femeia a fost transportata de urgenta la spital.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

