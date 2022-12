Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare a avut loc in Ajunul Anului Nou, in localitatea Trușești, județul Botoșani. O copila de 14 ani a fost injunghiata in plina strada. Atacatorul a fost reținut de polițiști.

- O fata de 14 ani a murit, sambata, dupa ce a fost injunghiata mortal in strada, in comuna Trusesti din Botosani, informeaza News.ro. Principalul suspect are 20 de ani si a fost prins de politisti in zona garii din localitate. Politistii au fost sesizati, sambata, prin apel 112 ca in comuna Trusesti…

- Sfarșit tragic pentru o fața de 14 ani, care s-a stins sub cele 25 de lovituri de cuțit ale unui tanar de 21 de ani. Surse au declarat ca minora era de la un centru pentru copiii, fiind ucisa cu aproximativ 25 de lovituri. A fost declarat decesul. La data de 31 decembrie 2022, polițiștii din Botoșani…

