Crimă la Moscova: Trei surori acuzate de uciderea tatălui, recunoscute ca victime Un caz de crima, indelung comentat de presa rusa de-a lungul timpului, are un deznodamant neașteptat. Trei surori din Moscova, acuzate de uciderea tatalui lor, au fost recunoscute oficial ca victime. O expertiza a demonstrat faptul ca surorile Haciaturian au recurs la acest gest din cauza abuzului, stresului și fricii fața de tatal lor. Specialiștii au efectuat, de asemenea, un examen psihologic și psihiatric tatalui – Mihail Haciaturian, care a confirmat ca acesta avea un caracter agresiv, potrivit Publika.md . Presa rusa noteaza ca, daca ancheta va stabili ca acesta și-a terorizat și agresat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Cele trei surori Haciaturian din Moscova, acuzate de uciderea tatalui lor, au fost recunoscute oficial ca victime. O expertiza a demonstrat faptul ca fetele au recurs la acest gest din cauza abuzului, stresului și fricii fața de tatal lor.

