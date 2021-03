Crimă într-un abator din Germania. Victima și agresorul sunt români Un muncitor in varsta de 34 de ani a fost ucis, vineri dimineața, in timp ce se afla la locul de munca, in abatorul Tonnies din Rheda-Widenbruck din Germnaia. Barbatul a fost injunghiat de un alt roman, iar motivul ar fi fost gelozia. Jurnalistii de la Deutsche Welle scriu ca barbatul a fost atacat in […] The post Crima intr-un abator din Germania. Victima și agresorul sunt romani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii de la Deutsche Welle publica un material in care aduc din nou in atentie situatia muncitorilor romani care pleaca din tara sa munceasca in abatorul Tonnies din Rheda-Widenbruck, unde anul trecut peste 1500 de persoane, cele mai multe romani dusi sa munceasca in Germania prin intermediul…

- Un muncitor roman in varsta de 34 de ani a fost omorat, vineri dimineata, in abatorul Tonnies din Rheda-Widenbruck, el fiind injunghiat de un alt roman in timp ce se afla la banda de transare a carnii, scriu jurnalistii de la Deutsche Welle. Agresorul, in varsta de 35 de ani, si prietena acestuia,…

- Un muncitor roman in varsta de 34 de ani a fost omorat, vineri dimineata, in abatorul Tonnies din Rheda-Widenbruck, el fiind injunghiat de un alt roman in timp ce se afla la banda de transare a carnii, scriu jurnalistii de la Deutsche Welle. Agresorul, in varsta de 35 de ani, si prietena acestuia, care…

- De la ora 12.30, cand a fost deschisa platforma de programari pentru vaccinul AstraZeneca și pana la ora 20.00, 179 de persoane/minut au fost programate, arata datele furnizate de Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. In total, 80.328 de persoane s-au…

- Imaginile in care un baiat de 13 ani este lovit cu forța de pamant de catre un barbat au creat emoție și multa revolta. In spațiul online a aparut o petiție prin care un grup de parinți cer ca agresorul sa primeaca pedeapsa maxima. In doar doua zile circa 41.000 de parsoane care au vazut […] The post…

- Cei doi pacienți sunt din București, nu au legatura intre ei și au declarat ca nu au calatorit deloc in afara țarii. Amandoi sunt izolați la domiciliu, sub stricta supraveghere a medicului de familie. Din fericire, starea lor este buna, potrivit medicilor. Temerea ramane gradul de contagiozitate care,…

- Guvernul Florin Cițu are pe ordinea de zi a ședinței programata pentru miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, o Ordonanța de Urgența in domeniul organizarii judiciare: amanarea intrarii in vigoare a legii care prevede formarea completurilor din 3 judecatori la completurile de apel. Decizia…

- Guvernul Florin Cițu are pe ordinea de zi a ședinței programata pentru miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, o Ordonanța de Urgența in domeniul organizarii judiciare: amanarea intrarii in vigoare a legii care prevede formarea completurilor din 3 judecatori la completurile de apel. Decizia…