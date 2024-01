Crimă înfiorătoare în Olt. Un bărbat și-a ucis partenera de viață, după ce a lovit-o cu o secure Un barbat a ajuns in custodia poliției, dupa ce partenera sa de viața, o femeie de 42 de ani, a murit in condiții crunte. Barbatul a fost retinut de catre oamenii legii din Olt, dupa ce si-a omorat partenera de viata, pe care ar fi lovit-o cu o secure in zona capului. Agresiunea cu urmari […] The post Crima infioratoare in Olt. Un barbat și-a ucis partenera de viața, dupa ce a lovit-o cu o secure first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- O femeie din Olt a murit, dupa ce a fost lovita cu securea in cap de propriul ei iubit. Crima a fost comisa in urma cu o zi, in urma unui scandal dintre cei doi. Dupa ce a consumat mai multe pahare cu alcool, barbatul a recurs la gestul șocant in propria locuința.

- Agresiunea a avut in localitatea Falciu. Echipajul de ambulanța ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru salvarea victimei, aceasta fiind deja decedata la sosirea cadrelor medicale.Un martor a sunat joi seara la 112 pentru a solicita ajutor, anunțand ca un barbat de 40 de ani a fost lovit…

