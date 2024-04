Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a trecut printr-o perioada dificila, avand mai multe procese in care era acuzat pentru inșelaciune, dar și pentru violența. Manelistul a renunțat la persoanele care ii voiau raul, iar acum incearca sa se concentreze cat mai mult pe viața de familie și cea profesionala.

- Cum iși rasfața Micutzu partenera de viața. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc fapul ca, deși pozeaza in "bad boy", cand nu-l vede nimeni, se lasa "imblanzit".

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Florinel Coman demonstreaza ca nu este atent doar la balonul de pe terenul de fotbal. Atacantul de la FCSB imparte totul cu soția sa, Ioana, iar imaginile o pot demonstra.

- De 8 martie, in ziua in care toate femeile din lume sunt sarbatorite, redacția Spynews.ro le-a pregatit o surpriza uriașa mamelor prezentatorilor de la Star Matinal! Iata cum arata și ce frumoase sunt femeile care le-au dat viața prezentatorilor care aduc cele mai noi știri, in fiecare dimineața, la…

- Imaginea in care Ibrahim Ibru apare alaturi de fiicele lui Pepe și ale Ralucai Pastrama, fosta soție a celor doi, a luat pe toata lumea prin surprindere. Chiar daca a divorțat de mama baiatului sau, de Raluca, cea care i-a fost soție și lui Pepe, Ibrahim a mers astazi in vizita la casa artistului.In…

- Gabi Badalau rupe tacerea și face primele declarații dupa ce s-a zis ca a inlocuit-o pe Bianca Dragușanu cu alta femeie, dar și dupa ce fosta prezentatoare de televiziune, care i-a fost iubita trei ani, apare acum cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit…

- Dumitru Nicolae, zis Niro, și soția lui, sunt nedesparțiți! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu omul de afaceri și femeia alaturi de care acesta traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi s-au intalnit apoi și cu fosta…

- Roxana Dobre i-a fost alaturi mereu lui Florin Salam, mai ales atunci cand a trecut prin momente grele. Sprijin i-a fost și dupa ce s-a aflat ca manelistul ar fi batut o dama de companie, pe 1 ianuarie 2024. Cum o rasplatește artistul pe soția lui.