- Alexandru Capas, barbatul din Razboieni care a omorat o femeie și a ingropat-o in cotețul pentru porci, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Capas in varșta de 47 de ani, in timpul audierilor a avut o atitudine oscilanta, dar intr-un final a recunoscut fapta și a indicat locul unde a ingropat…

- La data de 27/28 februarie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat perchezitii pe raza localitatii Razboieni, judetul Alba. Totodata, in urma cercetarilor efectuate, a fost identificat un barbat in varsta de 47…

- Cadavrul unei femei din Cluj, care a fost data disparuta in 17 februarie, a fost descoperit pe raza localitații Razboieni – Ocna Mureș, in județul Alba. Mai exact, femeia ar fi venit la locuința unui barbat in varsta de 47 de ani, din Alba. Potrivit IPJ Cluj, in urma unui conflict spontan, barbatul…

- O femeie in varsta de 29 de ani din judetul Olt a fost retinuta de procurori pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat concubinul, injunghiindu-l cu doua lovituri de cutit. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, o femeie in varsta de 29 de ani din comuna Iancu Jianu a avut, [...]