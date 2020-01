Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este una dintre cele mai bune prezentatoare tv, dar și artiste cunoscute, avand un timbru aparte. Potrivit Ciao.ro, blodina a vorbit despre viața de familie, planurile de viitor, dar și despre zvonurile ce nu ii dau deloc pace.

- Doi tineri au murit, alți doi au fost raniți grav și sunt in coma, iar altul a fost ranit ușor, dupa ce mașina in care se aflau a ieșit de pe drum și s-a izbit de un gard, in localitatea Independența din județul Galați.Potrivit IPJ Galați, accidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica,…

- Oana Zavoranu a rabufnit, dupa ce au fost facute publice niște imagini care il au drept protagonist pe soțul ei. In stilul caracteristic, sincera și tranșanta, diva a dat de pamant cu cei care au incercat sa pateze imaginea relației pe care o are cu Alex Ashraf.

- Un minor din Galati a fost surprins de un jandarm, aflat in afara orelor de program, in timp ce fura poseta unei femei. Minorul nu este la prima abatere, acesta se afla sub control judiciar pentru talharie.

- Datele facute publice de Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati arata ca 3,3 elevi dintr-o mie au fost depistati cu probleme (paraziti sau boli transmisibile), asa ca au fost trimisi sa se trateze si au inceput scoala mai tarziu.

- O crima conjugala a zguduit intreaga suflare din localitatea buzoiana Luciu, județul Buzau. O femeie in varsta de 56 de ani a fost ucisa cu bestialitate de sotul ei, in urma unui conflict spontan. Tragedia a avut loc in gospodaria acestora. Femeia, care lucra ca ingrijitoare la școala din Luciu, venise…

- O tanara moldoveanca, stabilita in Italia, a chemat saptamana trecuta carabinierii la locuinta sa din cauza ca sotul ei devenise foarte gelos si o amenintase. Din pacate, femeia nu l-a mai denuntat si a avut parte de un sfarsit cumplit.

- Ion Palade s-a nascut la 14 septembrie 1906 in satul Hantesti, comuna Buciumeni, judetul Tecuci, astazi judetul Galati. A urmat Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel Marculescu: Un general … cat un centenar – GENERAL DE BRIGADA (r) ION PALADE (1906-2007) apare prima data in Gazeta Dambovitei .