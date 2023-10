Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tamba, zis Buza, cunoscutul „cardist” din nordul municipiului Bacau, a fost ucis aseara cu mai multe lovituri de cuțit, dupa o altercație cu un clan de romi comercianți de aur, de pe strada Bacovia, din municipiul Bacau. In varsta de 45 de ani, interlopul abia ieșise din pușcarie, in Statele…

- Un lider al unei bande de romani specializați in escrocherii la jocul Alba-Neagra in Franța a fost prins și incarcerat in Penitenciarul Bacau dupa o serie de incidente petrecute in cluburile din Onești. Barbatul in varsta de 42 de ani, originar din municipiul Moinești, era cautat de autoritațile franceze…

- La data de 19 septembrie a.c., in jurul orei 16:40, un tragic accident rutier a avut loc pe Drumul Național 2, in localitatea Gheraieștii Noi, județul Neamț. Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, conducatorul autoturismului, un barbat in varsta de 49 de…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat lucrari de reparații la podul ce traverseaza raul Trotuș pe Drumul Național DN12A, kilometrul 101+335, in zona localitații Targu Ocna, județul Bacau. Lucrarile se concentreaza pe inlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor…

- In perioada 25-27 august a.c., in Piața Tricolorului și pe Insula de Agrement din municipiul Bacau se vor desfașura festivaluri de muzica: Festivalul Serilor Bacauane” și “Festivalul de muzica electronica”. In acest context, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi prezente…

- La data 08 august a.c., in jurul orei 14:00, polițiștii Serviciului Rutier au depistat in flagrant delict, o femeie de 35 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza orașului Comanești, aceasta prezentand la control un permis de conducere eliberat de Statele Unite ale Americii, fara a detine un…

- 2004: Catedrala Ortodoxa este inca in construcție iar pietonalul din Centrul Bacaului inca mai pastreaza configurația celui construit in vremea Alexandrinei Gainușe. Doar placile de ceramica au fost inlocuite. Articolul Bacaul de altadata: Pietonalul din Centru apare prima data in Deșteptarea Bacau…

- Parcurgem vremuri complicate. Și traim intr-o lume alienata. Vedem și simțim bine asta. Este suficient sa ne oprim la semafor. Sau, dimpotriva, sa nu ne oprim. Sa stam la coada la supermarket. Ori sa ne bagam in fața. Sa ridicam vocea și pumnii sau sa lasam capul jos in timp ce o fac alții, mai […]…