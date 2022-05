Crimă în Argeș! Și-a omorât soția Tragedie seara trecuta in comuna aregeșeana Caldararu. O femeie, de 52 de ani a fost omorata de soț, in urma unui conflict pornit pe fondul consumului de alcool. Barbatul, de 47 de ani, a fost reținut. IPJ Argeș transmite: „In seara zilei de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au fost sesizați, prin […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

