- Accident terifiant in satul Corten, raionul Taraclia. Un barbat a murit dupa ce masina in care se afla s-a izbit violent intr-un copac.Tragedia s-a produs in aceasta noapte, la iesirea din localitate, dupa ce victima a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat de pe traseu.

- Un barbat de 48 de ani din satul Milești, raionul Nisporeni, a fost ucis cu sange rece de catre un amic de pahar. Poliția din Nisporeni a fost sesizata chiar de suspectul in varsta de 33 ani, care a comunicat ca a injunghiat cu un cuțit de bucatarie un barbat, dupa o cearta

- Un barbat de 58 de ani a murit la spital dupa ce a fost batut cu bestialitate de un constatean cu care se afla in relații ostile. Tragedia a avut loc aseara, in jurul orei 17:00, in raionul Edineț.

- Un barbat de 57 de ani s-a stins din viața, dupa ce a fost spulberat de o mașina pe soseaua Chișinau-Cimișlia, in timp ce se deplasa pe acostament. Tragedia a avut loc noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Razeni, raionul Ialoveni.

- Corpul neinsufletit al unui barbat de 35 de ani a fost depistat, in data de 13 martie, intr-o gospodarie din localitatea Cioc-Maidan, municipiul Comrat. Acesta ar fi fost omorat.Potrivit gagauzinfo.md, victima avea semne de moarte violenta.

- Crima ingrozitoare in satul Costisa din Suceava. Totul s-a intamplat, noaptea trecuta, dupa ce un tanar de 28 de ani si-a gasit sotia, in varsta de 27 de ani, in casa unui barbat de 51 de ani.

- Crima odioasa s-a petrecut la o ferma in apropiere de localitatea de frontiera Turnu.Un barbat care lucra la o ferma din apropierea... The post Crima care cutremura vestul tarii! Barbat omorat in bataie de indivizi necunoscuti! appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat din raionul Cimislia si-a ucis cu sange rece consateanul, cu care se afla in realtii ostile. Potrivit ofițerului de presa al IP Cimislia, Cristina Vicol, crima s-a produs duminica, 23 februarie.