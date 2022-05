Stiri pe aceeasi tema

- Povestea Eturia, agenție de turism specializata in vacanțe exotice, a inceput in 2007, chiar inainte de criza economica din 2008. De atunci și pana in prezent, agenția a trecut printr-o serie de provocari, pastrandu-și nișa pe care a fost creata. ”Incerc sa nu ma uit la o decizie luata in urma cu…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social “Litoralul pentru toti”. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la…

- Mai sunt doar cateva zile pana la vara și cu siguranța vrei sa te bucuri de o vacanța frumoasa, dar in același timp și accesibila la preț. Anul trecut, insa și in acest an cea mai ieftina stațiune de pe litoralul romanesc este Eforie Nord. Turiștii romani se pot bucura de experiențe de neuitat, insa…

- Imagini virale pe TikTok cu filmarea surprinsa de un șofer din Romania. Internautul s-a amuzat copios de ceea ce i-a aparut in drum și a vrut sa impartașeasca și cu ceilalți, scrie ro-viral.video .In timp ce conducea in cartierul in care locuiește, barbatul a surprins o metoda inedita prin care un vecin…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a declarat, miercuri, ca in aceste momente, risipa alimentara este poate unul dintre cei mai mari adversari ai propriei persoane, pentru ca in Romania, in 2021 s-au aruncat la gunoi cel putin 2 miliarde de kg de alimente. Fii la curent cu cele mai noi…

- Numarul total al turiștilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in anul 2021, a fost de 837,7 mii, cheltuielile acestora insumand 1970,5 milioane de lei, potrivit INS. Numarul total al turiștilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in trimestrul…

- In ultimii ani orașe din Romania au intrat pe listele de vizitat a multor turiști straini. Aest lucru se datoreaza și recenziilor facute de importante site-uri de gen din lume. In ultimii doi ani, din punct de vedere economic, Cluj-Napoca a crescut enorm. Astazi aflam același lucru și despre Sibiu,…

Utilizatori din Romania continua sa raporteze primirea unor mesaje cu oferte false de angajare care au obiectivul principal de a provoca curiozitatea utilizatorului pentru a intra in conversație pe...