Crevedia. Cazul seamănă izbitor cu dezastrul de la Colectiv Alexandra Furnea, supravietuitoare a incendiului din Colectiv, le cere autoritatilor sa le ofere celor care au suferit arsuri in urma exploziilor de la Crevedia ”sansa” refuzata celor din Colectiv. ”Nu ii lasati si pe ei sa moara, ca sa ascundeti neputintele sistemului medical, devastat de coruptie, si ca sa va protejati functiile. Transferati-i in strainatate acum, nu peste o saptamana”, arata ea. ”Sa nu credeti vreo clipa ca acum avem tot ce ne trebuie. Nu avem. Spitalele tot nepregatite sunt, iar nosocomialele continua sa ucida. Dragi autoritati, stimati ministri, dati-le marilor arsi de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- La aproape opt ani de la tragedia de la Colectiv, un nou dezastru gasește Romania nepregatita suficient pentru a trata marii arși. La Colectiv au murit 65 de oameni și alți 150 au fost arși. Acum, la Crevedia, a explodat o stație GPL, soldata cu 58 de victime.

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ a preluat dosarul avand ca obiect explozia care a avut loc in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, in cursul zilei de 26 august 2023.Potrivit unui comunicat al Biroului de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa…

- Adrian Albu și Alexandru Furnea, ambii supraviețuitori ai incendiului de la Colectiv, au reacționat public dupa exploziile de la Crevedia. Aceștia le cer autoritaților sa nu mai spuna, ca acum opt ani ca „avem tot ce ne trebuie” și sa faca tot ce pot pentru a le asigura raniților ingrijirile necesare…

- Spitalele militare din Romania au intrat in alerta maxima: doar șase-șapte locuri pentru victimele cu arsuri graveMinistrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca 14 spitale sunt in alerta dupa explozia de la Crevedia. Am activat și spitalele militare, a mai spus Rafila care a dezvaluit ca pentru…

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

