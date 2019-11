Stiri pe aceeasi tema

- Pe 30 noiembrie, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Andrei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. In Romania, Sfantul Andrei se bucura de o cinstire deosebita, fiind considerat Apostolul romanilor sau crestinatorul poporului roman, motiv pentru care numeroase biserici de mir si manastiri…

- Postul Craciunului 2019. Tradiții și superstiții, ce se mananca și cand e dezlegare la pește | albaiuliainfo.ro Postul Craciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an, a inceput pe 15 noiembrie și este perioada in care credincioșii postesc și se roaga pentru sanatate și bunastare. In postul…

- Hramul Orasului Chisinau a inceput dis-de-dimineata cu o slujba de sarbatoare, ce a avut loc la Catedrala Mitropolitana. Aceasta a fost oficiata de catre un sobor de zece preoti, condus de Mitropolitul Vladimir.

- Crestinii sarbatoresc astazi Nasterea Maicii Domnului, o zi care poarta numele popular de Sfanta Marie Mica. Conform credintei crestine, parintii Mariei, Ioachim si Ana, isi doreau foarte mult un copil si s-au rugat la Dumnezeu pentru a le implini dorinta. Au fost ascultati si, la batranete, au nascut-o…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolicii sarbatoresc pe 8 septembrie Nasterea Sf Marii sau Sf Maria Mica. Cu ocazia acestui praznic imparatesc, cei care poarta numele Sf Marii dar si derivate ale acestuia isi sarbatoresc onomastica. Iata cateva sugestii de mesaje de la multi ani pentru sarbatoriti.