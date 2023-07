Creșteri semnificative la BVB - TradeVille Creșteri Semnificative La BVB BVB a inregistrat, in cursul saptamanii trecute, a doua cea mai buna ședința din 2023, in contextul in care indiciile principal al pieței, BET, a avut o creștere de 2.3%. Dinamica indicelui a fost in principal influențata de o creștere a prețului acțiunilor Transgaz (+3.9%), Romgaz (+3.6%), Banca Transilvania (3.2%), OMV Petrom (+2.4%), Nuclearelectrica (+2.4%), BRD (+2.3%) si Digi (+2.1%). Mișcarile pieței vin in contextul desfașurarii celui mai mare IPO de la BVB, atenția investitorilor fiind indreptata spre Hidroelectrica. (Sursa: zfcorporate.ro) Șomajul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

