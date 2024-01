Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Harghita, Dambovita si Constanta au crescut salariile cel mai mult, iar cele din Calarasi, Braila si Alba au avut cele mai mici cresteri salariale. In Harghita, salariile au crescut cu 26% in septembrie 2023 fata de aceeasi luna din anul precedent. Județul Mureș se afla la coada clasamentului…

- Ce venituri cresc in 2024: pensii, salarii profesori, primari și președinți de consilii județene Anul 2024 vine cu o serie de majorari de venituri pentru unii romani, printre care cei pensionari, profesori și unii bugetari. Creșteri de salarii pentru profesori Salariile profesorilor vor crește din 2024.…

- Creșteri de pensii, majorari de salarii bugetari, dar și introduceri de noi taxe au loc incepand cu anul 2024.Pensiile cresc cu 13,8%Pensiile se majoreaza cu 13,8% incepand cu 1 ianuarie, adica echivalentul inflației de anul trecut.Astfel, la o pensie medie de 2.010 lei pe luna, conform Ministerului…

- Salariul mediu net a fost in octombrie de 4692 lei, in crestere cu 99 lei (+2,2%) fața de luna septembrie 2023, arata Statistica. In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net comparativ cu luna precedenta in invatamant (+2,9%), respectiv in administratia publica (+1,9%).…

- Profesor universitar la ASE: „Guvernul vrea sa impoziteze cu 30% salariile mai mari de 5000 de lei” Profesor universitar la ASE: „Guvernul vrea sa impoziteze cu 30% salariile mai mari de 5000 de lei” Cristian Paun, profesorul universitar din cadrul Academiei de Științe Economice București, a abordat…

- Peste 10.000 de angajati din sistemul sanitar iesean vor avea de suferit din cauza intarzierilor la plata drepturilor salariale, a declarat marti, pentru AGERPRES, liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu.Potrivit sursei citate, aceste intarzieri vor fi inregistrate doar la plata salariilor angajatilor…

- Dupa un an cu greve ale sindicatelor din invațamant, guvernul reușea intr-o prima faza sa calemeze spiritele, promițand o majorare salariala, plus primele didactice, introduse prin OUG nr. 58 din 12 iunie 2023. Dar, au mai existat promisiuni salarile și pentru anul viitor, iar Marcel Ciiolacu, acuzand…

- Salariile din educație nu sunt pe placul multor directori din invațamantul preuniversitar. Parlamentarii promit ca le vor mari. 143 de directori și de director adjuncți din invațamantul preuniversitar nu au mai optat pentru ocuparea funcțiilor de conducere, incepand cu 1 septembrie 2023, 81 dintre ei…