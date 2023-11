Stiri pe aceeasi tema

- Din ianuarie, apartamentele se vor scumpi considerabil, ceea ce ii determina pe romani sa se grabeasca sa cumpere imobile de pana la 120 de metri patrați avertizeaza o companie de servicii de evaluare

- Procedura de achiziție publica pentru reabilitarea podului de la Șerbanești este aproape de finalizare. Primaria Bacau a estimat costurile la peste 800.000 de lei cu tot cu TVA. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)a fost executata de firma Pod Proiect SRL, contra sumei de 100.000…

- Dupa ce ploșnițele de pat au luat cu asalt Parisul, raspandirea acestor insecte a scapat de sub control și in Londra. Firmele de dezinsectie spun ca nu mai fac fața numarului mare de solicitari, chiar daca mulți oameni care au ploșnițe nici nu raporteaza. Tony King, proprietarul firmei Pied Piper Pest…

- Banii pastrați la saltea de catre romani au atins un nivel record: peste 65 de miliarde de lei la finalul acestui sezon estival. Creșterea fața de primavara este semnificativa, depașind 5% in trecerea de la primul la al doilea trimestru. Ca punct de referința, aceasta suma depașește capitalizarea bursiera…

- Creșterea numarului de cazuri de Covid-19 in aceasta vara a ridicat intrebari cu privire la necesitatea de a readuce sau nu in discuție anumite masuri de siguranța, cum ar fi purtarea maștilor, relateaza The Independent.

- Ofițerii Direcției „Nord” a INI, cei ai INSP și IP Drochia, sub conducerea procurorilor PCCOCS, Oficiul „Nord,” anunța o captura de plante de cinepa de circa 1.500.000 lei cultivate in proximitatea satului Pelinia, Drochia. Acesta ar fi prețul pe piața neagra a celor circa 400 plante de cinepa, care…

- Vești proaste pentru romani! O anumita categorie de alimente se va scumpi in perioada urmatoare. Guvernul a decis forma finala a ordonanței austeritații, iar acest lucru inseamna ca mai multe alimente se vor scumpi semnificativ o data ce aceasta va fi implementata. Iata pentru ce vor plati oamenii mai…

- Numarul turistilor care au ajuns anul acesta in Delta Dunarii cu mijloacele de transport puse la dispozitie de societatea Navrom Delta SA este cu circa 10% mai mare decat cel de anul trecut, cresterea cea mai mare, de circa 15%, fiind inregistrata in timpul verii. Directorul executiv al societatii,…