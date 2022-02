Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta 2022 pentru piata RCA, inregistrandu-se cresteri pentru toate categoriile de varsta. Prețurile asigurarilor RCA urmeaza sa fie limitate. O propunere in acest sens a fost inaintata Guvernului de catre Autoritatea de Supraveghere…

- Guvernul ar putea plafona tarifele la polițele RCA pentru șase luni Foto: pixabay.com Guvernul ar putea plafona tarifele la polițele RCA pentru o perioada de șase luni, pe fondul creșterilor mari de prețuri pe piața asigurarilor auto dupa ce compania City Insurance, care avea peste 3 milioane de…

- Avand in vedere ieșirea recenta din piața asigurarilor RCA a asiguratorului cu cea mai mare cota de piața, asigurator in portofoliul caruia se aflau cea mai mare parte a asiguraților, fapt ce a generat o evoluție ascendenta a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA, dar și avand in vedere…

- “In urma analizelor realizate cu privire la evolutia pietei RCA si la impactul unor tendinte speculative asupra consumatorilor, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis sa inainteze Ministerului de Finante o propunere de Hotarare de Guvern referitoare la limitarea tarifelor RCA la nivelul…

- Prețurile asigurarilor RCA urmeaza sa fie limitate. O propunere in acest sens a fost inaintata Guvernului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Limitarea va fi de șase luni, se va face la tarifele de referința calculate de un auditor independent, iar valoarea lor va fi publicata luni. In…

- Parlamentul are termen pana anul viitor sa introduca in legislația naționala directiva aprobata recent la nivel european, potrivit careia proprietarii de trotinete vor fi obligați sa aiba polița de asigurare, relateaza Digi 24 . Practic, persoanele care circula cu trotinetele trebuie sa fie asigurate,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) propune majorarea cotei de contributie la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) pentru firmele de asigurari generale, cu 1,5 puncte procentuale fata de nivelul actual, potrivit unui proiect de norma publicat de ASF.

- Guvernul are pe agenda de miercuri situația implementarii PNRR la nivelul Ministerului Muncii și una dintre țintele asumate pentru primul trimestru din acest an este: "'intrarea în vigoare a modificarilor aduse cadrului de reglementare pentru a se asigura sustenabilitatea pensiilor din…