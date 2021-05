Creşterea populaţiei Chinei în ultimul deceniu, la cel mai scăzut nivel din toate timpurile ​Cresterea populatiei în China în ultimul deceniu a scazut la cel mai mic nivel în rapoartele oficiale ce dateaza din anii 1950, alimentând astfel presiunile asupra Beijingului de a intensifica stimulentele pentru cupluri sa aiba mai multi copii si sa evite un declin inevitabil, scrie Reuters.

Cresterea a încetinit de când a fost introdusa politica &"un copil&" la finalul anilor 1970. Rezultatele recensamântului din 2020, publicate marti, arata ca numarul populatiei din China continentala a crescut cu 5,38%, la 1,41 miliarde.

La recensamântul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

