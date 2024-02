Creşterea PIB ar putea ajunge la 3% anul acesta Creșterea PIB ar ajunge la 3%. Economia Romaniei a inregistrat in 2023 o crestere mai slaba decat se estima anterior, insa exista si perspective bune, cresterea din anul 2024 fiind estimata la aproape de 3%, considera analistii OTP Bank. Perspectivele pentru acest an sunt influentate in cea mai mare parte de redresarea consumului, sustinut de salariile reale mai mari, a ritmului activitatii din constructii si a evolutiilor din zona euro, scrie Agerpres care citeaza analiza realizata de OTP Bank. In primele trei trimestre ale anului trecut, in conditiile unui consum mai slab si ale unor exporturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

