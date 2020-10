Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate 12 de cazuri noi de COVID-19, 4 pacienti fiind testati si diagnosticati intr-un laborator privat, iar un pacient intr-un laboratoor privat din alt judet. Cei 12 pacienti nou confirmati au varste cuprinse intre…

- Franța a inregistrat 10.593 cazuri noi de COVID-19 in 24 de ore, stabilind un nou record in ceea ce privește bilanțul zilnic. In Hexagon, numarul total de infectari cu coronavirus a ajuns la 415.481, a anunțat, joi, Ministerul Sanatații, conform Reuters.Recordul anterior a fost de 10.561 și a fost inregistrat…

- Republica Ceha a raportat cea mai mare creștere a noilor imbolnaviri cu coronavirus, cu 1.541 de cazuri. Este a treia zi la rand cand țara inregistreaza o creșterea masiva a numarului de infectari și a cincea zi consecutiva cu peste 1.000 de infecții. Țara a raportat 94 de cazuri la 100.000 de locuitori…

- Numarul cazuri de coronavirus din județul Suceava a scazut sambata, 15 august, in comparație cu cel raportat vineri. Daca ieri in județul Suceava au fost 20 de cazuri noi, sambata au fost raportate inca 29 de imbolnaviri cu Covid-19 in randul sucevenilor. De la inceputul pandemiei și pana in ...

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, joi, un nou record de imbolnaviri cu noul coronavirus, respectiv 1.454. De asemenea, s-au inregistrat 53 de decese. "Lucrurile arata rau in țara și la noi in Timișoara. Speram, la sfarșitul saptamanii trecute, ca lucrurile sa se stabilizeze și sa trecem…

- ​Premierul Ludovic Orban nu vede în acest moment vreo problema în organizarea alegerilor locale în septembrie, susținând ca în acest moment s-a reușit oprirea creșterii numarului de noi cazuri de coronavirus. ​„Daca ne uitam la evoluția din ultimele doua saptamâni,…

- Managerul Institutului "Marius Nasta" din Bucuresti, Beatrice Mahler, ca este ingrijoratoare cresterea accelerata a numarului de cazuri de infectare si ca situatia din Bucuresti va duce implicit la cresterea numarului de pacienti care sa aiba nevoie de terapie intensiva.

- Cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in Statele Unite si restrictiile menite sa stopeze raspandirea pandemiei au inceput sa afecteze redresarea economiei, a declarat Jerome Powell, presedintele Rezervei Federale a SUA (Fed), aratand spre reducerea increderii consumatorilor…