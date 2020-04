Crestere uriasa a traficului de Internet in Romania de cand se sta in casa

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul total de date a crescut, in medie in ultima saptamana din luna martie, cu 12% in retelele mobile si cu 20,9% in retelele fixe, in timp ce traficul de voce a inregistrat cresteri medii de 22% in retelele mobile si 22,7% in retelele fixe, potrivit datelor transmise miercuri de Autoritatea Nationala…

- Președintele ANCOM, Sorin Grindeanu a declarat, pentru Libertatea, ca nu instituția pe care o conduce va decide care sunt știrile false distribuite in mass-media, care ar putea fi eliminate din spațiul public de catre statul roman, ci Grupul de Comunicare Strategica. Autoritatea Naționala pentru Administrare…

- Reteaua Digi Mobil a depasit pragul de 2 milioane de numere de telefonie mobila portate, din octombrie 2008, cand a fost lansat serviciul in Romania, pana la 31 ianuarie 2020, potrivit statisticilor comunicate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM/ portabilitate.ro).

- Desi Brexit-ul are loc, „Roam like at home” si restul reglementarilor europene privind apelurile si SMS-urile continua sa se aplice in Marea Britanie, cel putin pana la sfarsitul anului, a anuntat joi Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), potrivit news.ro.”Cu…

- Aproximativ un milion de numere de telefon au fost portate pe parcursul anului 2019 pe piata telecom din Romania, cele mai multe (93%) fiind pe segmentul telefoniei mobile, unde primul loc este detinut de RCS&RDS, cu peste 337.700 de portari, reiese din statistica publicata, vineri, de Autoritatea Nationala…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare a crescut volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE (Uniunea Europeana plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein), fara aplicarea unor taxe…