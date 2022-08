Stiri pe aceeasi tema

- Teama ca nu vor avea cu ce sa se incalzeasca la iarna ii face pe polonezi sa stea cu zilele la coada ca sa cumpere carbune. Camioane, tractoare cu remorci, masini private - zeci de autovehicule s-au aliniat in fața minei Lubelski Wegiel Bogdanka din estul Poloniei, relateaza Reuters.

- Polonezii stau zile intregi la coada pentru a cumpara carbune pentru iarna. In caldura de la sfarsitul verii din Polonia, zeci de masini si camioane se aliniaza la mina de carbune Lubelski Wegiel Bogdanka. Oamenii asteapta la coada zile si nopti pentru a se aproviziona cu combustibil pentru iarna. Acestora…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat vineri ca avioanele de lupta SU-24 belaruse au fost reconfigurate pentru a putea transporta armament nuclear, relateaza Reuters. Intr-o declaratie pentru presa, Lukasenko a explicat ca aceasta decizie a fost agreata anterior cu presedintele rus…

- UPS!…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit asupra unui cetatean din Republica Moldova un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Polonia, care s-a dovedit a fi falsificat. Astfel, in data de 03 a.c., in jurul orei 01.30, in Punctul de Trecere…

- NECAZ… Magaziile si garajele improvizate in zona „Stadion” a municipiului Husi au ajuns motiv de suparare intre vecini, intrucat cei care nu detin asemenea spatii acuza faptul ca, intre toate lucrurile depozitate acolo de-a valma, sobolanii s-ar inmulti nestingheriti. Oamenii fac apel la Primarie sa…

- In urma cu putin timp un accident rutier a avut loc pe Splai Bahlui, in intersectia cu Cantemir. In urma impactului un autoturism a iesit in afara carosabilului. A rezultat ranirea unuia dintre soferi. Oamenii legii s-au deplasat la fata locului și in urma testarii au ajuns la concluzia ca niciunul…

- Protestele și tensiunile sociale din provincia uzbeca Karakalpakstan, izbucnite la sfarșitul saptamanii trecute, au dus la moartea a 18 oameni și la ranirea a alți 243, relataza Reuters. Forțele de securitate din Uzbekistan au reținut 516 oameni dupa ce au dispersat mulțimile de protestatari, vineri,…

- Soferul care a provocat accidentul rutier mortal de la Lețcani avea o alcoolemie uriașa. Tanarul va fi reținut de oamenii legii sub mai multe acuzații. Va aducem aminte faptul ca in localitatea Lețcani a avut loc un accident rutier mortal unde un barbat a murit carbonizat in mașina. O mașina a ieșit…