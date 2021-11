Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea totala a bursei, astazi, a depasit pentru prima data nivelul de 240 miliarde lei daca ne uitam la piata principala si piata Aero, a declarat joi, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, mentionand ca se vad companii venind catre bursa, potrivit Agerpres. "Anul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 1,3 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 0,61%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 66,59%, in comparatie cu saptamana anterioara, arata Agerpres. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a anuntat vineri ca in trimestrul al treilea al acestui an profitul sau operational va inregistra o crestere de 27,94% in ritm anual, gratie cresterii preturilor la semiconductori si cererii pentru noile sale telefoane pliabile, transmite Reuters, citat de agerpres.…

- Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a atins noi recorduri in aprilie si a depasit 120 miliarde lei, dupa o crestere de peste 20% doar in acest an, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. Astfel, capitalizarea companiilor romanesti de pe piata…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 118,52%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Decizia FTSE privind includerea OMV Petrom in indicii All-Cap si trecerea TeraPlast din FTSE Global Micro-Cap in FTSE Global All-Cap valideaza potentialul pietei de capital din Romania si dinamicitatea acesteia, considera Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Decizia…

- Investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-au intensificat activitatea de tranzactionare in primele 7 luni ale acestui an ceea ce a determinat ca valoarea cumulata a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente sa depaseasca 10,4 miliarde lei, echivalentul a 2,1 miliarde euro, potrivit…