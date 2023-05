Creștere economică mică, pentru România Economia Romaniei a crescut usor, cu 0,1%, in primul trimestru din acest an, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul PIB a fost de 2,3% pe seria bruta si cu 2,8% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate astazi.„Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimarii Produsului intern brut pentru trimestrul I 2023, seria ajustata sezonier a fost recalculata, indicii de volum fiind revizuiti fata de a doua varianta provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2022, publicata… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biofarm, unul dintre cei mai importanți produc atori de medicamente din Romania, estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri de aproximativ 325 milioane lei, ceea ce reprezinta o creștere cu 17%, comparativ cu anul trecut, anunța compania, printr-un comunicat de presa remis cotidianului național “Romania…

- Institutul Național de Statistica a publicat vineri ultimile date privind evoluția prețurilor din țara noastra. In topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an se afla zaharul, cu o crestere a pretului de 58,25% in aprilie 2023 fata de aprilie 2022. Alte alimente care au consemnat cresteri…

- Turismul romanesc are nevoie de adevar, nu de senzational, are nevoie de onestitate, nu de barfe sau de stiri false, a scris, pe propria pagina de Facebook , ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu.„In saptamana luminata, propun tuturor un pact cel putin pentru urmatorul an: sa fim…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 14,53% in martie 2023, de la 15,5% in februarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 21,56%, cele nealimentare cu 11,06%, iar serviciile cu 10,83%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS ), date azi publicitatii.„Indicele…

- Au fost comunicate rezultatele obținute de elevii claselor terminale de liceu la simularea probelor scrise a examenului național de bcalaureat. Datele centralizate pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele școlare județene indica urmatoarea situație (procent de introducere a notelor in aplicație…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a anuntat ca a suferit o ruptura de ligamente la glezna stanga, marti, in optimile de finala ale turneului feminin de tenis de la Miami. „Rezultatele arata ca am doua ligamente rupte la glezna stanga. Este greu de precizat exact cand va dura (recuperarea),…

- Investitiile nete, care anul trecut au fost de 150,1 miliarde lei, in crestere cu 8,5% fata de anul precedent, demonstreaza impactul pozitiv pe care l-au avut in economia reala masurile pe care Guvernul le-a luat, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca.„Investitorii demonstreaza incredere in economia…

- Primavara a inceput nu cu vești foarte bune pentru șoferi. Benzina și motorina au crescut din nou, asta dupa un lung lanț de ieftiniri. Motorina standard a crescut cu 4 bani pe litru, iar benzina s-a scumpit cu 5 bani pe litru, fiind vorba de sortimentul standard. „S-ar putea sa fie niște discontinuitați…