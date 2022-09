Stiri pe aceeasi tema

- DN Agrar Grup SA din județul Alba, in top 10 companii tranzacționate la BVB. Este cea mai mare ferma zootehnica din Romania DN AGRAR Group SA, simbol DN (BVB), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu productie de lapte de vaca și producție vegetala intra la tranzacționare in indicele…

- ”DN Agrar Group SA (BVB: DN), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu productie de lapte de vaca si productie vegetala, anunta publicarea situatiilor financiare proforma pentru anul 2021 pentru a reflecta 4 noi companii integrate in 2022. Activele totale la 31 decembrie 2021, cu includerea…

- Previziunile privind activitatea economica sunt considerabil revizuite in sus pentru 2022, insa exclusiv ca efect al cresterii acesteia mult peste asteptari in trimestrul I, iar pentru 2023 sunt revizuite semnificativ in sens descendent, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina,…

- Pretul gazelor naturale pe piata din Romania a crescut de zece ori – de la 18 euro/MWh in T1 2021, cotatia pentru T4 2022 a atins si depasit 180 euro/MWh. Pretul energiei electrice pe piata locala a crescut de la 60 euro/MWh in T1 2021, la o cotatie pentru T4 2022 ce a atins si depasit nivelul de 500…

- Planul de achiziție al Armatei Romane include submarine franceze Scorpene și elicoptere franceze, a anunțat ministrul roman al apararii, Vasile Dincu, citat de publicația Actualno , preluata de Rador. Dincu a anunțat ca a fost semnata o scrisoare de intenție cu ministrul francez al apararii in acest…

- Informatiile au fost publicate recent in Monitorul Oficial al Romaniei. Noul presedinte al Consiliului de Administratie al societatii este Vasilica Hotescu. Nuclearelectrica Serv, companie detinuta de Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, are un nou presedinte al Consiliului de Administratie, dar…