Vești bune pentru parinți. Incepand cu luna mai, valoarea tichetelor de creșa crește. Afla chiar acum cați bani vor primii in plus toți cei care au copii. Mai exact, potrivit celui mai recent act normativ oficializat, valoarea tichetelor de cresa a fost majorata cu 10 lei. Este vorba despre ordinul comun al Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii nr. 1.779/580/2020, document publicat in aceasta saptamana in Monitorul Oficial. In ceea ce privește ordinul privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2020, acestea…