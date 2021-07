Crește numărul țărilor cu PNRR-uri aprobate de Comisia Europeană Numarul țarilor al caror Plan Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost aprobat crește la 16 din 27, conform datelor oferite de reprezentanții Comisiei Europene. In cazul Romaniei, o decizie se va lua abia la toamna. Primul plan aprobat a fost cel al Portugaliei, pe 16 iunie. Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia și Spania au primit unda verde pentru utilizarea fondurilor UE pentru redresare și reziliența in vederea stimularii economiilor lor și a recuperarii in urma consecințelor COVID-19. Adoptarea deciziilor de punere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

