Crește alocația de hrană pentru adulții și copiii din centrele DGASPC Gorj Alocația de hrana pentru copiii și adulții din centrele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj va fi majorata de saptamana aceasta. Norma de hrana va crește cu 5, respectiv cu 6 lei. Sunt vizați beneficiarii serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj, precum și pentru copiii cu cerințe educaționale speciale școlarizați in cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Targu Jiu). Astfel, nivelului alocației de hrana va fi de 27 lei pe zi pentru copiii din serviciile de zi publice, copiii și tinerii pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

