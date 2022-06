CRESC prețurile la ulei: Cu cât se vinde un litru într-un cunoscut lanț de supermarketuri CRESC prețurile la ulei: Cu cat se vinde un litru intr-un cunoscut lanț de supermarketuri CRESC prețurile la ulei: Cu cat se vinde un litru intr-un cunoscut lanț de supermarketuri Daca in urma cu cateva luni prețul litrului de ulei nu trecea de 10 lei, lucrurile s-au schimbat dramatic. Crizele suprapuse din ultima perioada fac ca romanii sa fie nevoiți sa achite prețuri record. Prețul la ulei atinge noi valori […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

