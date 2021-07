Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele percepute de Aquatim pentru serviciile prestate se vor majora, incepand cu 1 august, in toata aria de operare. Astfel, tariful serviciului de alimentare cu apa va crește cu 50 de bani, ajungand la 3,99 lei/mc (fara TVA), iar cel al serviciului de canalizare va crește cu 54 de bani, adica 4,02…

- Un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Caraș-Severin și un echipaj cu un elicopter SMURD, au intervenit de urgența pentru salvarea unui barbat... The post Video! Barbat prins sub un copac, salvat dupa o intervenție cu elicopterul…

- Locuitorii de pe strada Mareșal C-tin Prezan din Timișoara, dar și cei din Giulvaz, Șemlacu Mare, Șemlacu Mic și Cenad vor ramane fara apa sau vor avea presiunea redusa la robinete in urmatoarea saptamana. Aquatim lucreaza la intreținerea rețelelor sau efectueaza lucrari.

- Incepand cu 01 iulie 2021 se vor ajusta preturile/tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare prestate de Compania de Apa Arieș S.A. conform condițiilor impuse in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prețurile solicitate pe piața imobiliara timișoreana au crescut, dupa ceva timp, cu o valoare mai mare decat cea la nivel național. Datele despre prețurile medii cerute la vanzarea arata ca in orașul de pe Bega acestea au crescut cu 1,5% in aprilie. La nivel național prețurile continua sa creasca, dupa…

- Rata de infectare cu Covid-19 a scazut la Timișoara, dupa ce cu o zi in urma crescuse ușor. Sunt, in schimb, patru localitați in județ unde aceasta depașește 3/1000 de locuitori. CJSU se reunește marți pentru reevaluari sau pentru a dispune noi masuri restrictive, daca acestea se impun.

- A fost identificata „mama” întregii familii a coronavirusului SARS-CoV-2 ● Cât costa sa împusti un urs? Tarifele pornesc de la 3.000-5.000 de euro ● Cum a folosit un primar PSD angajații și utilajele instituției la munca în ferma familiei ● Sezonier român în…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, miercuri, un nou focar COVID-19 la Sectia de Chirurgie a Spitalului Municipal Lugoj, cu noua persoane testate pozitiv, si unul la Caminul pentru persoane varstnice din Checea (sase bolnavi).