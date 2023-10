Cresc pedepsele pentru profesorii care hărțuiesc sexual elevii sau studenții Cadrele didactice, din invațamantul universitar sau preuniversitar, care agreseaza un elev sau student, risca majorarea cu o treime a limitelor speciale ale pedepsei prevazute de lege. Conform initiatorilor, parlamentari USR, neafiliati, PNL, PSD, „se asimileaza hartuirii sexuale, utilizarea, chiar pentru o singura data, a oricarei forme de presiune grava, cu scopul real sau aparent de a obtine un act de natura sexuala, fie in favoarea autorului faptelor, fie in favoarea unei alte persoane, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava. Pretinderea, in mod repetat, de favoruri de natura sexuala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local in anul școlar 2023 – 2024, elevii din invațamantul preuniversitar acreditat/autorizat vor trebui sa solicite centrelor de emitere a documentelor de transport care aparțin Transurbis Zalau eliberarea cardului gratuit de calatorie…

- Propunerea legislativa „2 Mai”, care prevede pedepse mai aspre pentru traficanții de droguri, a fost depusa miercuri la Camera Deputaților și va intra pe traseul legislativ, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Potrivit acestui proiect de lege inițiat de parlamentarii PNL, traficanții de droguri…

- Guvernul ii premiaza pe elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala și la examenul național de Bacalaureat, din acest an. La propunerea Ministerului Educației, tinerii absolvenți de gimnaziu, respectiv de liceu, vor primi stimulente financiare, astfel: 466 de absolvenți de clasa a VIII-a…

- Bursele elevilor din invațamantul gimnazial și liceal vor crește. Cați bani vor primi in anul școlar 2023-2024 Bursele elevilor din invațamantul gimnazial și liceal vor crește. Cați bani vor primi in anul școlar 2023-2024 Incepand cu data de 3 septembrie, bursele elevilor din invațamantul gimnazial…

- La examenul național pentru definitivare in invațamantul preuniversitar (sesiunea 2023), in urma soluționarii contestațiilor depuse dupa desfașurarea probei scrise, in județul Maramureș rata finala de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este 83,78%. Dupa evaluarea contestațiilor depuse, 186 de…