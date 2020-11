Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de crestere a taxei de cogenerare, taxa platita de toti consumatorii casnici sau industriali, a intrat in vigoare de duminica, 1 noiembrie.

- Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de crestere a taxei de cogenerare, taxa platita de toti consumatorii casnici sau industriali, a intrat in vigoare de duminica, 1 noiembrie.

- Toți clienții casnici vor beneficia de racordare gratuita la gaze, indiferent de distanța fața de rețea. Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat un ordin in acest sens, prin care se stabilesc cheltuielile pe care trebuie sa le suporte distribuitorul, scrie economica.net.Etapele…

- Toti clienții casnici se vor putea racorda gratuit la gaze, indiferent de distanța fața de rețea, scrie economica.net . In acest sens, Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un ordin. Prin acesta se stabilesc cheltuielile pe care trebuie sa le suporte distribuitorul. Etapele…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a emis un ordin potrivit caruia furnizorii de ultima instanta sunt obligati sa isi anunte consumatorii ca de la 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica va fi complet liberalizata.

- ​Piața energiei electrice urmeaza sa fie liberalizata începând cu 1 ianuarie 2021, așa cum piața gazelor a fost liberalizata anul acesta, pe 1 iulie. În acest moment, cei mai mulți consumatori casnici primesc energie de la furnizorii de ultima instanța (ENEL, CEZ, Electrica, E.ON),…

- Pretul energiei pentru consumatorii casnici dupa 1 ianuarie 2021, cand piata va fi liberalizata complet, va depinde de conditiile de atunci din piata, dar si de apetitul de risc al consumatorilor, care vor avea la dispozitie oferte la preturi mici, pe termen scurt, sau preturi fixe pentru o perioada…