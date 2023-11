Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a spus ca la plecarea din Romania ii vor lipsi „soarele, oamenii foarte deschisi si calzi, care vor ca oaspetii lor sa plece cu un gand bun”. „Nu poti petrece cinci ani in Romania fara sa devii dependent de smantana”, a marturisit el, in cadrul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea veni intr-o vizita in Romania peste doar cateva zile. Pe surse s-a aflat ca președintele Zelenski ar urma sa vina in Romania pe 10 octombrie. Așadar, marțea viitoare. Ar fi prima vizita la București a liderului de la Kiev, de la inceputul razboiului…

- Iarna se apropie cu pași repezi iar meteorologii au anunțat deja cand vor cadea primii fulgi de zapada. Se pare ca in luna noiembrie vom avea parte de primele semne de iarna. Așadar, potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza meteo, primii fulgi de nea vor cadea in București…

- Prime Kapital, dezvoltator cu capital sud african, iși rezerva stocul de locuințe finalizate din București pentru o oferta de inchiriere, cu contribuția financiara a unor investitori instituționali. Tranzacția inițiala va cuprinde aproximativ 120 de unitați, reprezentand 15% din stocul de locuințe finalizate…

- Inca nu am scapat de canicula, iar meteorologii au facut primele prognoze in ceea ce privește anotimpul rece. Așadar, cand vine iarna in Romania. Se anunta luni grele si mohorate. Experții in meteorologie au spus și cand va ninge prima oara in București. Cand ninge prima data in București. Cum va fi…

- In ediția de astazi a emisiunii noastre, stam de vorba cu domnul profesor universitar Leonte Ivanov, specialist in filologie, de la Catedra de Slavistica „Petru Caraman” a Facultații de Litere din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Domnul profesor, astazi, ne povestește despre volumele…

- Sine ira et studio Continuam astazi trecerea in revista a prevederilor constituționale ce ar trebui supuse votului popular. Inca o data spunem ca acestea sunt doar propuneri, nu toate de valoare egala. Doar ca cetațenii au dreptul inalienabil de a se pronunța asupra lor, ca fiind aspecte fundamentale…

- Presedintele Zelenski a vizitat tarile din jurul Romaniei, inclusiv Bulgaria, iar in aceste conditii, premierul Denis Smihal, care vineri a fost la Bucuresti, a fost intrebat in cadrul unui interviu daca este de asteptat o vizita a liderului ucrainean si in Romania. „Romania este partenerul nostru foarte…