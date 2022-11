Stiri pe aceeasi tema

- Alocațiile pentru copii vor fi actualizate cu rata inflației. Acestea cresc de la 1 ianuarie 2023 cu 5,1%. Astfel, majoritatea copiilor vor primi 12 lei in plus, lunar. De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflației , a anunțat liderul PSD , Marcel Ciolacu,…

- Fosta șefa a DGASPC Neamț, Petronela Cobuz, și directorul Clubului copiilor din Roman, Ilie Boloca, au fost trimiși in judecata de procurorii DNA pentru complicitate la cumparare și trafic de influența in forma continua. Cei doi cereau suma de 11.000 de euro pentru angajari in cadrul instituției. Procurorii…

- Președinta Senatului, liberala Alina Gorghiu, a acuzat PSD de minciuna, pentru ca social-democrații au negat ca PNL a crescut pensiile in trecut. „Daca nu era PSD la guvernare, nu se majora nicio pensie, doamna Gorghiu stie acest lucru”, a replicat președintele PSD, Marcel Ciolacu. Scandalul a avut…

- Partidul Social Democrat va conduce Romania si dupa 2024, indiferent daca va fi in alianta cu PNL sau singur, a declarat, sambata, la Conferinta Judeteana de Alegeri a PSD Bacau, presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres. „Daca vom avea maturitatea de a ne respecta ca si parteneri…

- O biserica de lemn din satul Maraști, comuna Filipeni, a fost distrusa in totalitate de un incendiu. Biserica a fost construita in anul 1801 de catre vornicul Manolache Sturza La sosirea pompierilor, flacara mistuia intreaga biserica și clopotnița, iar aceștia au lichidat incendiu dupa zeci de minute.…