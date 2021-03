Crema cu protecție solară, extrem de periculoasă. Specialiștii trag un semnal de alarmă în 2021 Toți folosim vara, mai ales la plaja, produse pentru protecție solara. Un studiu recent a scos in evidența efectele daunatoare ale acestor produse asupra sanatații pielii. Multe produse de protecție solara de marca de top risca sa provoace cancer daca sunt lasate pe raft prea mult timp, se arata intr-un nou studiu. Studiul a mai dezvaluit ca produsele de protecție solara ținute prea mult pe rafturi elibereaza in timp substanțe chimice toxice, informeaza playtech. Specialiștii au constat ca octocrilina, care este un ingredient obișnuit al produselor de protecție solara deoarece absoarbe radiațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

